Спелеологи провели исследование пещер в Крыму в интересах Минобороны

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости. Исследование пещер в Симферопольском районе Крыма проведено с целью выявления подземных полостей, имеющих оборонное значение, сообщил спелеолог, председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин.
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