США рассматривают варианты ударов по хуситам, но пока решение не принято Соединённые Штаты могут выступить на стороне Саудовской Аравии в её конф.
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Надо бы и хуситам дронов подкинуть... А кто теперь запретит?