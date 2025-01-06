Расчёт оптоволоконных FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» из 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ сбил воздушный ретранслятор для FPV-дронов ВСУ в Курской области.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Расчёт оптоволоконных FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» из 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ сбил воздушный ретранслятор для FPV-дронов ВСУ в Курской области.
Свежие комментарии