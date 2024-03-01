Салехардские старшеклассники участвуют в профориентационном проекте. В этом им помогают сотрудники Курганского государственного университета совместно с региональным отделением Российского общества «Знание».
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