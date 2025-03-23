Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мы живём в свободной стране

Мы живём в свободной стране

Иноагент по ссылке возмущается. Цитирую (ссылка): «…российский народ так легко проглотил эту наживку: за ипотеку, за Анталию, за иномарку радостно отдал все достижения свободы и сам радостно ринулся в рабство…».

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