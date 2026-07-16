Эксперт Олиферук рассказала, как правильно хранить лекарства летом

Летом жара может негативно повлиять на качество и безопасность лекарств. Наталья Олиферук, кандидат медицинских наук и руководитель медицинского отдела фармацевтической компании, поделилась c «Российской газетой» советами по хранению и транспортировке препаратов в жаркую погоду.
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