РИА Новости: суд оштрафовал Надеждина на 1 тысячу рублей

Суд подмосковного города Долгопрудный оштрафовал политика Бориса Надеждина на 1000 рублей за публичную демонстрацию экстремистской символики, передает РИА Новости со ссылкой на вынесенное судьей постановление.
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