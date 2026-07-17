Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 756 подписчиков

РИА Новости: суд оштрафовал Надеждина на 1 тысячу рублей

РИА Новости: суд оштрафовал Надеждина на 1 тысячу рублей

Суд подмосковного города Долгопрудный оштрафовал политика Бориса Надеждина на 1000 рублей за публичную демонстрацию экстремистской символики, передает РИА Новости со ссылкой на вынесенное судьей постановление.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии