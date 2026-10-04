Врач Ивашков назвал шесть «бабушкиных» средств от простуды с научной базой

Врач-онколог Владимир Ивашков перечислил шесть «бабушкиных» средств, помогающих при лечении простуды, эффективность которых подтверждена современными научными исследованиями.
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