Страна и люди

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Китай вступил в борьбу с ковидом

Китай вступил в борьбу с ковидом

Очагом болезни стал Шанхай, где фиксируют свыше 20 тыс. новых заболевших в день Михаил Морозов Фото: AP/TACC Китай, который до последнего времени был огромным островом в бескрайнем море распространения ковида, вступил в яростную борьбу с напастью.

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