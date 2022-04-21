Китай вступил в борьбу с ковидом

Очагом болезни стал Шанхай, где фиксируют свыше 20 тыс. новых заболевших в день Михаил Морозов Фото: AP/TACC Китай, который до последнего времени был огромным островом в бескрайнем море распространения ковида, вступил в яростную борьбу с напастью.