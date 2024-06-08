Военэксперт Матвийчук: битва за Харьков станет переломной в СВО

Военный аналитик Анатолий Матвийчук предположил, что битва за Харьков может стать решающей, где Вооруженные Силы России нанесут значительный ущерб Вооруженным Силам Украины и затем продолжат свое наступление.
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