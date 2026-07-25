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Все 20 спутников Starlink V3 впервые вышли на связь: в ходе запуска Starship удалось собрать ценные данные

Все 20 спутников Starlink V3 впервые вышли на связь: в ходе запуска Starship удалось собрать ценные данные

Инженер компании подтвердил работу радиоканалов и лазерной связи у спутников нового поколенияИнженер SpaceX Майкл Николлс, работающий над проектами Starlink и искусственного интеллекта, сообщил об успешном завершении важного этапа проверки всех 20 спутников Starlink V3, запущенных вместе со Starship.

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