Все 20 спутников Starlink V3 впервые вышли на связь: в ходе запуска Starship удалось собрать ценные данные

Инженер компании подтвердил работу радиоканалов и лазерной связи у спутников нового поколенияИнженер SpaceX Майкл Николлс, работающий над проектами Starlink и искусственного интеллекта, сообщил об успешном завершении важного этапа проверки всех 20 спутников Starlink V3, запущенных вместе со Starship.
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