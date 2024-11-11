Каких туристов больше не хотят видеть в Кении

На недавнем юбилее заповедника Оль Педжета президент Кении обратился к туристическим компаниям с призывом сократить количество бюджетных путешественников, которые, по его словам, способны снизить качество туризма .
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