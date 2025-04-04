Россия меняет ход СВО, в деле самое грозное оружие, теперь размеры воронок — с два БТР: Карта специальной военной операции на Украине на 4 апреля 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНа Покровском направлении разворачиваются события, свидетельствующие о коренном изменении тактики.