Инфляция в США выросла из-за бензина

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Бюро трудовой статистики США опубликует отчёт по индексу потребительских цен за сентябрь 14 октября.
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