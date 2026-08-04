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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Васильев о словах жены Смолова: «Надо было, барышня, выходить замуж за непубличного человека. Сложно говорить, был ли удар Федора безответственным. Это его стиль, может»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал высказывание жены Федора Смолова .

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