Расчеты РСЗО "Град" уничтожили позиции боевиков и сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Расчеты РСЗО "Град" группировки войск "Север" уничтожили укрепленные позиции военнослужащих ВСУ и украинских националистов и сорвали ротацию боевиков противника в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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