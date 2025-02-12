Рынок недвижимости развивается в «плюс-логике»

Было время, когда застройщики строили, управленцы управляли, брокеры-консультанты были простыми посредниками в сделках… Теперь же девелоперы осваивают производство, консультанты выступают психологами, а УК превращаются в сервисные компании полного циклаНа встрече с журналистами, состоявшейся в конце января, президент НОСТРОЙ Антон Глушков отметил: за последнее время многие девелоперы стали еще и производителями стройматериалов, причем отчасти эта мера вынужденная.