Маргарита Ленских: «Все герои должны работать на общую идею»

Президент Гильдии кастинг-директоров — о том, как актеры получают роли в фильмах и сериалахКСЕНИЯ УГОЛЬНИКОВА / ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕМИИ ГИЛЬДИИ КАСТИНГ-ДИРЕКТОРОВ Маргарита Ленских, президент Гильдии кастинг-директоровчитайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии