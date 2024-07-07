Маргарита Ленских: «Все герои должны работать на общую идею»

Президент Гильдии кастинг-директоров — о том, как актеры получают роли в фильмах и сериалахКСЕНИЯ УГОЛЬНИКОВА / ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕМИИ ГИЛЬДИИ КАСТИНГ-ДИРЕКТОРОВ Маргарита Ленских, президент Гильдии кастинг-директоровчитайте на monocle.