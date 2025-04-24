Россельхознадзор проверил тысячи цыплят и рыбок в аэропорту Иркутска

В аэропорту Иркутска за три недели Россельхознадзор провел масштабную работу по контролю грузов. По данным пресс-службы, досмотру подверглись как живые животные, так и продукты питания, а также корма и другие товары, сообщили в пресс-службе ведомства.
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