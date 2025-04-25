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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Квотербек Кэм Уорд был выбран под первым номером на драфте НФЛ

В Грин-Бэй, штат Висконсин, состоялась церемония первого раунда драфта НФЛ. Под первым номером «Теннесси Тайтенс» выбрали квотербека Кэма Уорда из университета Майами.

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