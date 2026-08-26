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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Зенита» Адамов интересен «Селтику» (Иван Карпов)

Вратарь « Зенита » Денис Адамов может продолжить карьеру в Шотландии. По информации инсайдера Ивана Карпова , кандидатуру 28-летнего голкипера рассматривает « Селтик ».

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