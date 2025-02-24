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Царьград

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Подруга погибшей на Шри-Ланке русской туристки назвала трагедию "злой шуткой судьбы"

Подруга погибшей на Шри-Ланке русской туристки назвала трагедию "злой шуткой судьбы"

Женщина погибла несколько дней назад.Натали Павлова, подруга Ольги Перминовой, трагически погибшей на Шри-Ланке, поделилась своими мыслями с РИА Новости о случившемся.

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