Количество обращений в электронном виде в Подмосковье выросло на 4,5 млн за год

Жители Подмосковья все активнее пользуются порталом госуслуг. Об этом на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика" рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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