Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 279 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Нелюбин
    Этот фашист должен остаток  жизни провести в тюрьме..как минимумMaariv: Нетаньяху...
  • Сергей
    уничтожить всех крысенышей зеледрочика и его банды!!!!! Не забыть про яйцеНЮХА, сестер этинзон, вальц-капитель-манннн...ООН: в Газе за по...
  • Сергей
    ООН: в Газе за по...

Количество обращений в электронном виде в Подмосковье выросло на 4,5 млн за год

Количество обращений в электронном виде в Подмосковье выросло на 4,5 млн за год

Жители Подмосковья все активнее пользуются порталом госуслуг. Об этом на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика" рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх