Как я избавилась от лишнего хлама за месяц и заработала приличную сумму

Я всегда искренне восхищалась людьми, которые умудряются быстро избавляться от ненужного барахла. Мы старались покупать только необходимые штуки, регулярно разбирали шкафы, но казалось, что вещи все равно размножаются сами по себе и постепенно захватывают пространство в квартире.
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