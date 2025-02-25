Как я избавилась от лишнего хлама за месяц и заработала приличную сумму

Я всегда искренне восхищалась людьми, которые умудряются быстро избавляться от ненужного барахла. Мы старались покупать только необходимые штуки, регулярно разбирали шкафы, но казалось, что вещи все равно размножаются сами по себе и постепенно захватывают пространство в квартире.