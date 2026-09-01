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Антифашист

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Посол Евросоюза в Киеве снова пожаловалась, что вынуждена спать в ванной из-за ударов России

Посол Евросоюза в Киеве снова пожаловалась, что вынуждена спать в ванной из-за ударов России

Посол Европейского союза на Украине Катарина Матернова сделала откровенное заявление о своей повседневной жизни в Киеве на фоне регулярных обстрелов.

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