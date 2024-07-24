В Раде назвали иллюзией идею о бесконечной поддержке Запада

Идея о том, что страны Запада будут всегда и безусловно поддерживать Украину, является иллюзией. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в эфире украинского национального телемарафона.
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