Главным трофеем на Поклонной горе станет не "Абрамс". Русские везут в Москву "нового" американца

vagas Karlito

Цензура любимое оружие Запада!)) Скорее там не цензура а её новый вид ! Это ложная интерпретация подаваемая таким образом что бы у потребителя в голове все поставить в раскоряку а потом еще добавить вранья !Это своеобразный мозговой штурм! Цензура она просто запрет на то то и то то!))А когда запретить нельзя тут вот и вступает в силу шельмование всех и вся по усмотрению!) То есть можно всё заболтать но с расчетом!