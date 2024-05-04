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Главным трофеем на Поклонной горе станет не "Абрамс". Русские везут в Москву "нового" американца

Главным трофеем на Поклонной горе станет не "Абрамс". Русские везут в Москву "нового" американца

Медийный эффект от выставки трофейной брони на Поклонной горе даже превосходит геополитическое влияние этого мероприятия.

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Комментарии
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vagas Karlito
Цензура любимое оружие Запада!)) Скорее там не цензура а её новый вид ! Это ложная интерпретация подаваемая таким образом что бы  у потребителя в голове все поставить в раскоряку а потом еще добавить вранья !Это своеобразный  мозговой штурм! Цензура она  просто запрет  на то то и то то!))А когда запретить нельзя тут вот и вступает в силу шельмование всех  и вся  по усмотрению!) То есть можно всё заболтать но с расчетом!
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1 д.
Андрей
Какой пепелац наши бойцы захватили!!!
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