Медийный эффект от выставки трофейной брони на Поклонной горе даже превосходит геополитическое влияние этого мероприятия.
Главным трофеем на Поклонной горе станет не "Абрамс". Русские везут в Москву "нового" американца
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vagas Karlito
Цензура любимое оружие Запада!)) Скорее там не цензура а её новый вид ! Это ложная интерпретация подаваемая таким образом что бы у потребителя в голове все поставить в раскоряку а потом еще добавить вранья !Это своеобразный мозговой штурм! Цензура она просто запрет на то то и то то!))А когда запретить нельзя тут вот и вступает в силу шельмование всех и вся по усмотрению!) То есть можно всё заболтать но с расчетом!
Ответить
1 д.
Андрей
Какой пепелац наши бойцы захватили!!!
Ответить
18 час.
Свежие комментарии