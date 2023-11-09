Продюсер Рудченко дал прогноз, сможет ли Пугачёва вернуть популярность в России

По данным телеграм-канала Shot, Алла Пугачева могла тайно записать альбом во время визита в Россию.Продюсер Павел Рудченко дал прогноз относительно будущего успеха Аллы Пугачёвой и записанного ею нового альбома.
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