Три улицы в Рязани остались без воды 2 марта

Ограничение связано с необходимостью проведения ремонтных работ на водопроводе. Ресурса не будет с 10:00 до 17:00 на улицах Строителей в домах №№ 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 13б; 14-я Линия в домах №№ 2, 2 строение 1, 2 строение 2; Островского в домах №№ 101, 101а.