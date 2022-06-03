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Чем привлекают женщин толстяки?

Чем привлекают женщин толстяки?

Много лет ходят споры, чем женщин привлекают полные мужчины? Некоторые злопыхательницы, которые не любят толстяков утверждают, что как правило полных мужчин выбирают женщины, которые не могут рассчитывать на внимание более стройных и накачанных мужчин, потому что у них у самих либо недостаточно привлекательная внешность, либо они не в состоянии обеспечивать атлетических мужчин домашним уютом и лаской, ведь у них более высокие запросы, а толстяки менее притязательны, и не требуют много, потому что у них выбор гораздо меньше чем у их стройных конкурентов.

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