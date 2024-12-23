Двигатель, коробка, подвеска: все изменения на Lada Niva Sport

АВТОВАЗ (его дочерняя структура Lada Sport) начал промышленное производство . Lada Niva Sport Это трехдверная версия Нивы которая отличается спортивными настройками подвески и тормозов и мотором (от Lada Granta Sport) 1.
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