Соловьев: В России может начаться кризис, связанный с дефицитом типографской краски

Соловьев: В России может начаться кризис, связанный с дефицитом типографской краски

Через несколько недель Россия может столкнуться с серьезным дефицитом типографской краски, что скажется на деятельности печатных СМИ.

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