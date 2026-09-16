В Орловской области нашли смертоносный арсенал снарядов и гранат

Опасная находка: обнаружены два снаряда калибра 76 мм, один калибра 152 мм, две гранаты Д1 и противопехотная мина ПОМЗ-2.
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