На трассе Петербург - Псков ограничат движение в Гатчинском районе

Между деревнями Новое Колено и Старое Поддубье В Гатчинском районе Ленинградской на федеральной трассе Р-23 Санкт-Петербург – Псков ограничат пропускную способность в связи с реконструкцией и введут реверсивное движение.
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