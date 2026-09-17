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Нижегородская правда

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Терапевт Говтва назвала три неприятных симптома, которые нельзя игнорировать

Терапевт Говтва назвала три неприятных симптома, которые нельзя игнорировать

Тёмная моча, белый налёт на языке или внезапное изменение запаха тела могут быть признаками серьёзных проблем со здоровьем, таких как нарушения работы печени, почек или желудочно-кишечного тракта.

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