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Тульские новости

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В Тульской области отменили использование КОИБов

В Тульской области отменили использование КОИБов

Все избирательные участки в Тульской области в этот раз будут считать бюллетени вручную, поскольку ЦИК России не приняла решение об использовании КОИБов.

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