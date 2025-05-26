#Сводка на утро 26 мая 2025 года Очередная ночь прошла под грохот взаимных ударов. Кроме «Гераней» противник отметил применение наших Ту-95мс, запустившись с десяток ракет.
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#Сводка на утро 26 мая 2025 года Очередная ночь прошла под грохот взаимных ударов. Кроме «Гераней» противник отметил применение наших Ту-95мс, запустившись с десяток ракет.
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