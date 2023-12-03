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В России отмечается День неизвестного солдата

В России отмечается День неизвестного солдата

Сегодня мемориал у Кремлевской стены стал местом поклонения для тех, кто не знает, как погибли их родные и близкие и где они погребеныКак написал в своём телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, там начертаны названия городов воинской славы, среди них — Архангельск.

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