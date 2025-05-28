Правоохранители ОАЭ передали московской полиции фигуранта в деле о мошенничестве в Ижевске

Москва. Задержанного в ОАЭ подозреваемого из Ижевска встретили в Москве. Об этом пишет МВД Медиа.Правоохранительные органы задержали мужчину в столичном аэропорту Внуково после его депортации из Объединённых Арабских Эмиратов.
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