Правоохранители ОАЭ передали московской полиции фигуранта в деле о мошенничестве в Ижевске

Москва. Задержанного в ОАЭ подозреваемого из Ижевска встретили в Москве. Об этом пишет МВД Медиа.Правоохранительные органы задержали мужчину в столичном аэропорту Внуково после его депортации из Объединённых Арабских Эмиратов.