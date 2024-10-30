В Калининградской области при пожаре в квартире спасли трех котят

Сотрудники МЧС спасли трех котят при пожаре в Калининградской области © Фото : ГУ МЧС России по Калининградской области Котята, спасенные при пожаре в Зеленоградске Калининградской области КАЛИНИНГРАД, 29 окт — РИА Новости.
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