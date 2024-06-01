Путин поздравил россиян с Днем защиты детей

По словам президента, вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей в РФ уделяют приоритетное внимание Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам и гостям мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, сообщили в Кремле.
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