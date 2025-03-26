«Столото» запустил благотворительную фандрайзинговую платформу

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» в рамках проекта «Вместе для других» объявил о запуске платформы для сбора средств для благотворительных фондов и НКО, рассказали в пресс-службе распространителя.
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