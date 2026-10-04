После развода с Лотяну Галина Беляева искала сына через Комитет советских женщин

Знаменитой Галина Беляева стала в одночасье — после «Моего ласкового и нежного зверя» Эмиля Лотяну. Хрупкую 17-летнюю выпускницу хореографического училища, никогда прежде не снимавшуюся, режиссёр выбрал на роль юной Оленьки Скворцовой — и она оказалась почти идеальным попаданием.
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