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После развода с Лотяну Галина Беляева искала сына через Комитет советских женщин

После развода с Лотяну Галина Беляева искала сына через Комитет советских женщин

Знаменитой Галина Беляева стала в одночасье — после «Моего ласкового и нежного зверя» Эмиля Лотяну. Хрупкую 17-летнюю выпускницу хореографического училища, никогда прежде не снимавшуюся, режиссёр выбрал на роль юной Оленьки Скворцовой — и она оказалась почти идеальным попаданием.

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