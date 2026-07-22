Проблемы на топливном рынке, устойчивость экономики, профицит бюджета, новые инвестиции: главные заявления Путина на экономическом совещании

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на внешнее давление и ситуацию в топливно-энергетическом комплексе.
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