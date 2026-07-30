БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Владимир Олейник: Дай бог, чтобы Трамп узнал, что о нём за глаза говорит Зеленский

Владимир Олейник: Дай бог, чтобы Трамп узнал, что о нём за глаза говорит Зеленский

Глава украинского режима объяснит американским кураторам, что произошло в Киеве перед смертью Грэма Михаил Зубов На фото: президент Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, Турция.

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