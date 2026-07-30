Глава украинского режима объяснит американским кураторам, что произошло в Киеве перед смертью Грэма Михаил Зубов На фото: президент Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, Турция.