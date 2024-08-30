Мошенники снова пытаются обмануть пенсионеров под видом перевода пенсий в "цифровые рубли"

Мошенники продолжают использовать тему цифрового рубля для обмана пенсионеров. По словам куратора платформы Народного фронта "Мошеловка" Аллы Храпуновой, они начали массово рассылать письма с фишинговыми ссылками, которые якобы позволяют отказаться от перевода пенсий в цифровую форму.