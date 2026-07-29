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SpaceX создавала космический корабль, а получился морской: Starship плавает в океане уже пятый день, SpaceX отправляет на его спасение специальный корабль

SpaceX создавала космический корабль, а получился морской: Starship плавает в океане уже пятый день, SpaceX отправляет на его спасение специальный корабль

Необычная спасательная операцияSpaceX готовит спасательную операцию по «ловле» и возвращению прототипа Starship S40, который после успешного испытательного полета совершил мягкое приводнение в Индийском океане.

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