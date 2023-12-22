Талибан «реанимирует» советскую и американскую бронетехнику

Талибан (*запрещенная в РФ террористическая организация) заявляет о «реанимации» крупных партий бронетехники советского и западного происхождения, которая поступает на вооружение его воинских формирований.
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