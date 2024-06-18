После 22 лет работы в Xbox «Майор Нельсон» станет новым лицом Unity Бывший старший...

После 22 лет работы в Xbox «Майор Нельсон» станет новым лицом UnityБывший старший директор Xbox по корпоративным коммуникациям Ларри Хриб (Larry Hryb), более известный в игровых кругах как «Майор Нельсон», раскрыл своё следующее место работы.
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