Происшествия

9 подписчиков

Полицейские и общественники организовали экскурсию в музей ОМВД России по г. Губкинскому для юнармейцев

Полицейские и общественники организовали экскурсию в музей ОМВД России по г. Губкинскому для юнармейцев

В рамках мероприятий, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения, сотрудники ОМВД России по г.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх